В ванной квартиры на Есенина петербуржцы нашли мертвую дочь

Девушка умерла от удушья.

Вчерашний вечер, 28 ноября, стал для двоих петербуржцев трагическим: родители обнаружили в ванной комнате своей квартиры на Есенина мертвую дочь.

По информации АН "Оперативное прикрытие" 17-летнюю девушку мать с отцом освобождали от бельевой веревки на шее. Сообщается, что семья не состояла на учете и считалась благополучной. Глава семейства работал сборщиком мебели, мать – кладовщицей. Сейчас следователи изучают гаджеты погибшей школьницы и ее дневник.

В Выборгском районе Петербурга нашли повешенной несовершеннолетнюю девушку.

Как передает АН "Оперативное прикрытие", 17-летнюю петербурженку родители вынули из петли 28 ноября около 18:30 в квартире на улице Есенина. Мать с отцом нашли ее в ванной комнате. Увы, девушка уже была мертва.

Семья благополучная, на учете в не состоит. Родителям по 42 года, отец – сборщик мебели, мать – кладовщица.

Следователи изучают мобильный телефон, планшет и дневник погибшей.

Ранее мы писали, что петербурженку сбил автобус на Лиговском проспекте.

Фото: Piter.TV