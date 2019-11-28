Петербурженку сбил автобус на Лиговском проспекте

Пострадавшая жива, но получила серьезные травмы, сообщили очевидцы.

Женщина попала под колеса автобуса на пересечении Лиговского проспекта и Расстанной улицы. Из-за инцидента в центре Петербурга скопилась пробка. Мобильный корреспондент Piter.TV стал свидетелем происходящего.

Петербурженку сбил пассажирский автобус. Очевидцы сообщили о том, что пострадавшая получила серьезные травмы. На место происшествия приехала карета "скорой помощи".

По данным сервиса "Яндекс.Карты", на Лиговском проспекте от улицы Тосина образовалась пробка, в том числе и из трамваев.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге и Москве массово эвакуировали суды.

Видео: Piter.TV