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Петербурженку сбил автобус на Лиговском проспекте

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Пострадавшая жива, но получила серьезные травмы, сообщили очевидцы.

Женщина попала под колеса автобуса на пересечении Лиговского проспекта и Расстанной улицы. Из-за инцидента в центре Петербурга скопилась пробка. Мобильный корреспондент Piter.TV стал свидетелем происходящего.

Петербурженку сбил пассажирский автобус. Очевидцы сообщили о том, что пострадавшая получила серьезные травмы. На место происшествия приехала карета "скорой помощи".

По данным сервиса "Яндекс.Карты", на Лиговском проспекте от улицы Тосина образовалась пробка, в том числе и из трамваев. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге и Москве массово эвакуировали суды

Видео: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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