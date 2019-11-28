Петербурженку сбил автобус на Лиговском проспекте

Женщина попала под колеса автобуса на пересечении Лиговского проспекта и Расстанной улицы. Из-за инцидента в центре Петербурга скопилась пробка. Мобильный корреспондент Piter.TV стал свидетелем происходящего.
Петербурженку сбил пассажирский автобус. Очевидцы сообщили о том, что пострадавшая получила серьезные травмы. На место происшествия приехала карета "скорой помощи".
По данным сервиса "Яндекс.Карты", на Лиговском проспекте от улицы Тосина образовалась пробка, в том числе и из трамваев.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге и Москве массово эвакуировали суды.
Видео: Piter.TV
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