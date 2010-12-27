В Японии 70-летнюю женщину приговорили к повешению за убийство троих супругов ради наследства

Пожилая японка, убившая троих мужей, задержана при попытке отравления четвертого.

В городе Киото 70-летнюю японку приговорили к смертному приговору за умышленное отравление троих мужей и попытке убийства четвертого. По мнению следствия, женщина подсыпала яд супругам в воду. Мотивы такого поведения для обвинения очевидны - желание завладеть имуществом мужей.

Сообщается, что преступную деятельность старушка совершала в период с 2007 по 2013 год. Адвокаты пытались смягчить наказание, ссылаясь на то, что вскрытие некоторых тел не проводили, а умереть мужья могли и по естественным причинам от старости. Даже аргумент о слабоумии подзащитной не позволили судье вынести более гуманный приговор.

Напомним, что единственным видом казни в Японии остается повешение.