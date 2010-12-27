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В Японии 70-летнюю женщину приговорили к повешению за убийство троих супругов ради наследства
Сегодня, 15:47
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lesjasap
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В Японии 70-летнюю женщину приговорили к повешению за убийство троих супругов ради наследства

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Пожилая японка, убившая троих мужей, задержана при попытке отравления четвертого.

В городе Киото 70-летнюю японку приговорили к смертному приговору за умышленное отравление троих мужей и попытке убийства четвертого. По мнению следствия, женщина подсыпала яд супругам в воду. Мотивы такого поведения для обвинения очевидны - желание завладеть имуществом мужей.
 
Сообщается, что преступную деятельность старушка совершала в период с 2007 по 2013 год. Адвокаты пытались смягчить наказание, ссылаясь на то, что вскрытие некоторых тел не проводили, а умереть мужья могли и по естественным причинам от старости. Даже аргумент о слабоумии подзащитной не позволили судье вынести более  гуманный приговор. 
 
Напомним, что единственным видом казни в Японии остается повешение.
Теги: киото , повешение , смертная казнь , убийство супругов , япония
Категории: Мировые новости

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