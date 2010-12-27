В утренней аварии на трассе "Кола" пострадали три человека

В настоящее время по факту дтп проводится проверка.

Сегодня, около 7:40, 13 марта, на трассе "Кола" в Лодейнопольском районе Ленобласти случилось ДТП с участием дву иномарок. В результате аварии пострадали три человека, один из которых находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".

"Шевроле Нива" и "Шкода Октавиа" попали в ДТП. Водитель (мужчина 1953 года рождения), управляя автомобилем "Шевроле Нива", на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги, не предоставил преимущества и столкнулся с автомобилем Skoda Octavia. За рулем "Шкоды" сидел мужчина 1987 года рождения.

В настоящее время по факту дтп проводится проверка.

Водитель "Шевроле Нива" и пассажирка (женщина 1959 года рождения) получили травмы средней степени тяжести. Пассажир "Нивы" (мужчина 1983 года рождения) госпитализирован в тяжелом состоянии. Водитель Skoda Octavia не пострадал.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"