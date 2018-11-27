В Управлении ФНС по Петербургу появился новый замруководителя

Эту должность заняла Юлия Костецкая.

В Управлении Федеральной налоговой службы по Петербургу произошли кадровые перестановки. Новым заместителем руководителя по выездным проверкам стала Юлия Костецкая. Об этом сообщает "Фонтанка".

По информации издания, из управления также уволили троих руководителей межрайонных инспекций. Эти люди отвечали за участок №9 Центрального района, №27 Фрунзенского района и №25 Петроградского района. По официальным данным, они ушли из-за низких показателей.

Что касается других кадровых перемен, то они зависят от так называемой "мобилизации". Это главный показатель налоговиков по сбору денег. К 2024 году они должны собрать триллион рублей.

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Фото: gov-news.ru