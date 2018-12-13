В угоне авто во Всеволожске подозревают студента

Сотрудники полиции города Всеволожска задержали 18-летнего студента подозреваемого в угоне легкового автомобиля. Напомним, угон авто произошел 20 марта 2019 года.

Инцидент произошел 20 марта. Автомобиль "ВАЗ", принадлежащий коммерческой фирме, исчез с парковки на улице Шишканя. Правоохранители нашли машину через две недели, неподалеку от места угона. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан предполагаемый угонщик: им оказался местный житель, учащийся техникума.