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В угоне авто во Всеволожске подозревают студента
Вчера, 14:27
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KaterinaKono13

В угоне авто во Всеволожске подозревают студента

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Угон машины произошел 20 марта 2019 года.

Сотрудники полиции города Всеволожска задержали 18-летнего студента подозреваемого в угоне легкового автомобиля. Напомним, угон авто произошел 20 марта 2019 года. 

Инцидент произошел 20 марта. Автомобиль "ВАЗ", принадлежащий коммерческой фирме, исчез с парковки на улице Шишканя. Правоохранители нашли машину через две недели, неподалеку от места угона. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан предполагаемый угонщик: им оказался местный житель, учащийся техникума.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, возбуждается уголовное дело.

Теги: всеволожск, новости всеволожска, студент угнал автомобиль
Категории: Новости Ленинградской области,

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