В тройном ДТП на Бухарестской улице пострадали шесть человек

Информацией об аварии поделилась на своей странице в твиттере вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина прокомментировала тройное ДТП, произошедшее сегодня, 11 мая, на Бухарестской улице. Информацией об аварии она поделилась на своей странице в твиттере.

По данным ведомства, в аварии пострадали шесть человек, причем двое из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.