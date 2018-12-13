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В тройном ДТП на Бухарестской улице пострадали шесть человек
Сегодня, 21:40
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KaterinaKono13

В тройном ДТП на Бухарестской улице пострадали шесть человек

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Информацией об аварии поделилась на своей странице в твиттере вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина прокомментировала тройное ДТП, произошедшее сегодня, 11 мая, на Бухарестской улице. Информацией об аварии она поделилась на своей странице в твиттере.

По данным ведомства, в аварии пострадали шесть человек, причем двое из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Двое в тяжелом состоянии доставлены в НИИ Джанелидзе и ГБ номер 26. Двое в состоянии средней тяжести - в НИИ Джанелидзе и Александровскую больницу.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина в своем твиттер-аккаунте

Теги: аварии, дтп, новости питера
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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