В трехкомнатной квартире на 21-й линии В.О. горела кухня

Пожар тушили три спецмашины и 15 спасателей.

Сегодня, 2 мая, в Василеостровском районе произошел пожар. На 21-й линии В.О. вспыхнула кухня в трехкомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:20. Огонь охватил три "квадрата".

Пожар тушили три спецмашины и 15 спасателей. Они справились за 15 минут.

Эвакуация жильцов не проводилась. В результате случившегося никто не пострадал.

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Фото: Piter.tv