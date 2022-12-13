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В трехкомнатной квартире на 21-й линии В.О. горела кухня
Сегодня, 16:59
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В трехкомнатной квартире на 21-й линии В.О. горела кухня

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Пожар тушили три спецмашины и 15 спасателей.

Сегодня, 2 мая, в Василеостровском районе произошел пожар. На 21-й линии В.О.  вспыхнула кухня в трехкомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:20.  Огонь охватил три "квадрата". 

Пожар тушили три спецмашины и 15 спасателей. Они справились за 15 минут.

Эвакуация жильцов не проводилась. В результате случившегося никто не пострадал.

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Фото: Piter.tv

Теги: васильевский остров, вспыхнула кухня, горела трешка, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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