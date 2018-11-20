Три района Петербурга проведут один день без горячей воды и отопления

Более чем в 50 домах проведут плановый ремонт.

В Петербурге три района города во вторник, 5 февраля, останутся без тепла в домах. Плановым ремонтом займутся в более 40 домах. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГУП "ТЭК СПб".

Отпление отключат домах Выборгского, Калининского, Невского районов. На Северном проспекте отопление и горячая вода временно пропадут в 29 домах, также в зону ограничения попадают пять детских учреждений. На улице Подвойского померзнуть придется жителям двух домов. На проспекте Непокоренных в зону отключения попадают 11 зданий.

ГУП "ТЭК СПб" согласовал данные работы с администрациями районов. И к ним приступят, если столбик термометра не опустится ниже минус 5 градусов.

Фото: Piter.TV