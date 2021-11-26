В трех районах Петербурга разобрали нелегальные павильоны

На Варшавской улице пользователь самостоятельно разобрал 40-метровый цветочный магазин.

В среду, 26 октября, во Фрунзенском, Красногвардейском и Петродворцовом районах прошли рейды по освобождению незаконно занятых территорий торговыми павильонами. Об этом пишет пресс-служба Смольного.

Специалисты обследовали два земельных участка на Купчинской и Фронтовой улицах. На первой находился магазин площадью 50 квадратных метров, на второй – кафе площадью 66 квадратных метров. В обоих случаях договоры аренды были расторгнуты, однако участки продолжали использоваться незаконно.

На улице Димитрова и Индустриальном проспекте демонтировали торговый павильон и киоск. На Варшавской улице пользователь самостоятельно разобрал 40-метровый цветочный магазин.

Фото: пресс-служба Смольного

