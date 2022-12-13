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У Московского вокзала начали сносить павильоны
Вчера, 21:55
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У Московского вокзала начали сносить павильоны

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В одном из строений работали магазины кафе, в другом автосервис. Общая площадь освобождаемой территории составила 641 кв. м..

В среду, 15 февраля, сотрудники КИИ Петербурга снесли павильоны у площади Восстания и Московского вокзала. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. 

Так, обратили внимание на нелегальные постройки на 1-й Советской улице. В одном из строений работали магазины кафе, в другом автосервис. Общая площадь освобождаемой территории составила 641 кв. м..

Предприниматели не предприняли действий после соответствующих уведомлений. Территорию в округе огородили. Демонтаж в настоящее время продолжается.

Фото: piter.tv
 

Теги: демонтаж, павильоны, снос
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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