У Московского вокзала начали сносить павильоны

В одном из строений работали магазины кафе, в другом автосервис. Общая площадь освобождаемой территории составила 641 кв. м..

В среду, 15 февраля, сотрудники КИИ Петербурга снесли павильоны у площади Восстания и Московского вокзала. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, обратили внимание на нелегальные постройки на 1-й Советской улице. В одном из строений работали магазины кафе, в другом автосервис. Общая площадь освобождаемой территории составила 641 кв. м..

Предприниматели не предприняли действий после соответствующих уведомлений. Территорию в округе огородили. Демонтаж в настоящее время продолжается.

Фото: piter.tv

