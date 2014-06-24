В трех районах Петербурга ограничат движение транспорта

Ограничения коснутся самой Миллионной улицы от Аптекарского переулка до Марсова поля, Аптекарского переулка от Круглого переулка до Миллионной улицы и Марсового поля до набережной реки Мойки.

Стало известно, что по Миллионной улице и соседним проездам в Центральном районе Петербурга ограничат движение до 15 апреля 2025 года. Это произойдет из-за размещения там пешеходной галереи. Об этом рассказали в пресс-службе ГАТИ 1 декабря.

Ограничения коснутся самой Миллионной улицы от Аптекарского переулка до Марсова поля, Аптекарского переулка от Круглого переулка до Миллионной улицы и Марсового поля до набережной реки Мойки.

С 3 декабря до 7 января 2023 года по улице Жукова от Феодоссийской улицы до дома 9 по улице Жукова ограничат движение транспорта. Также с 3 по 6 декабря изменят движение по Удельному проспекту от улицы Сергея Марго до Мышкинской улицы. Также на сутки полностью закрывается движение транспорта по четной стороне Малодетскосельского проспекта от Московского проспекта до Батайского переулка.

Фото: Piter.tv

