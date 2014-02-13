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В транспортах с бескондукторным обслуживанием проезд оплачивают 90% петербуржцев
Сегодня, 19:55
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kraratau27

В транспортах с бескондукторным обслуживанием проезд оплачивают 90% петербуржцев

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В случае неоплаченного проезда пассажиров ждёт штраф в размере 500 рублей.

В транспортах с бескондукторным обслуживанием проезд оплачивают 90% петербуржцев. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга. 

Напомним, что уже как три месяца в Петербурге действуют транспортные средства с бескондукторным обслуживанием. 

Итог — 90% пассажиров показывают высокую сознательность и оплачивают проезд. За всё время эксперимента провели уже 48 865 проверок и проконтролировали 678 538 человек

сообщили  в пресс-службе. 

Ежедневно на бескондуктором маршруте на остановках контролёры проверяют наличие оплаченного проезда. В случае неоплаченного проезда пассажиров ждёт штраф в размере 500 рублей. 

Ранее мы писали, что петербуржцам предложили перейти с "Подорожника" на "Тройку". 

Фото: pixabay 

Теги: бескондукторное обслуживание, транспорт
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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