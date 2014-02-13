В случае неоплаченного проезда пассажиров ждёт штраф в размере 500 рублей.

В транспортах с бескондукторным обслуживанием проезд оплачивают 90% петербуржцев. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Напомним, что уже как три месяца в Петербурге действуют транспортные средства с бескондукторным обслуживанием.

Итог — 90% пассажиров показывают высокую сознательность и оплачивают проезд. За всё время эксперимента провели уже 48 865 проверок и проконтролировали 678 538 человек сообщили в пресс-службе.

Ежедневно на бескондуктором маршруте на остановках контролёры проверяют наличие оплаченного проезда. В случае неоплаченного проезда пассажиров ждёт штраф в размере 500 рублей.

Ранее мы писали, что петербуржцам предложили перейти с "Подорожника" на "Тройку".

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