Петербуржцам предложили перейти с "Подорожника" на "Тройку"

При этом специалисты оценивают системы одинаковыми в плане технологий.

Общественный транспорт Петербурга может перейти на систему оплаты картами "СберТройка", которые используются в Москве, Московской и Тульской областях. Об этом со ссылкой на источник в правительстве пишет "Деловой Петербург".

По данным издания, предложение о переходе с "Подорожника" на "СберТройку" в Петербурге озвучил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. Никаких окончательных решений по этому вопросу пока не принято. Специалисты Смольного считают инициативу неоднозначной, поскольку "Подорожник" и "Тройка" одинаковы в плане технологий.

Ранее ЗакС Петербурга одобрил запрет на получение нескольких проездных льготниками.

Фото: Piter.TV