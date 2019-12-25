Петербуржцам предложили перейти с "Подорожника" на "Тройку"

Общественный транспорт Петербурга может перейти на систему оплаты картами "СберТройка", которые используются в Москве, Московской и Тульской областях. Об этом со ссылкой на источник в правительстве пишет "Деловой Петербург".
По данным издания, предложение о переходе с "Подорожника" на "СберТройку" в Петербурге озвучил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. Никаких окончательных решений по этому вопросу пока не принято. Специалисты Смольного считают инициативу неоднозначной, поскольку "Подорожник" и "Тройка" одинаковы в плане технологий.
Ранее ЗакС Петербурга одобрил запрет на получение нескольких проездных льготниками.
Фото: Piter.TV
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