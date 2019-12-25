ЗакС Петербурга одобрил запрет на получение нескольких проездных льготниками

Большинство депутатов Законодательного собрания Петербурга во втором чтении одобрили законопроект, запрещающий льготникам иметь несколько проездных билетов. Заседание в Мариинском дворце проходит в среду, 10 марта. Проект на рассмотрение внес губернатор города.
На данный момент у некоторых категорий граждан есть возможность получить сразу же несколько льготных проездных. Это опасно тем, что "карточкой" могут воспользоваться посторонние люди. Периодически это происходит в метрополитене, что подтверждают камеры видеонаблюдения.
После вступления поправок в Социальный кодекс в силу, второй проездной изымать никто не будет, однако после истечения срока его не будут продлевать.
Фото: Piter.TV
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