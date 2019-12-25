ЗакС Петербурга одобрил запрет на получение нескольких проездных льготниками

Каким именно льготным проездным пользоваться, гражданин сможет выбрать сам.

Большинство депутатов Законодательного собрания Петербурга во втором чтении одобрили законопроект, запрещающий льготникам иметь несколько проездных билетов. Заседание в Мариинском дворце проходит в среду, 10 марта. Проект на рассмотрение внес губернатор города.

На данный момент у некоторых категорий граждан есть возможность получить сразу же несколько льготных проездных. Это опасно тем, что "карточкой" могут воспользоваться посторонние люди. Периодически это происходит в метрополитене, что подтверждают камеры видеонаблюдения.

После вступления поправок в Социальный кодекс в силу, второй проездной изымать никто не будет, однако после истечения срока его не будут продлевать.

Фото: Piter.TV