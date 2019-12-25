В течение недели в Приморском районе проходят массовые проверки водителей автобусов

С 1 по 7 декабря в Приморском районе проходит операция "Автобус". Перевозчиков проверяют на соблюдение установленных требований, предупредила пресс-служба ГИБДД УМВД РФ по Приморскому району.

Инспекторы проверяют автобусы как на маршрутах следования, так и на конечных остановках и автостанциях. Проводится проверка документов: водительского удостоверения категории D, свидетельство о регистрации транспортного средства, прохождение медосмотра, наличие страхового полиса.

За прошедший период 15 водителей уже привлекли к административной ответственности, а также 3 должностных лица автопредприятий-перевозчиков.

Фото: vk.com/ugibdd178