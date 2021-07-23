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В течение недели в Петербурге введут противопожарный режим
Сегодня, 18:38
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В течение недели в Петербурге введут противопожарный режим

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На период особого режима ограничат посещение лесов, запретят разжигание костров в лесополосах. 

В течение недели в Петербурге введут особый противопожарный режим. Об этом рассказал начальник Главного управления МЧС России по Петербургу Алексей Аникин.

По словам Аникина, он нужен, чтобы обезопасить жителей от возгорания травы и кустарников. На период особого режима ограничат посещение лесов, запретят разжигание костров в лесополосах. 

На майских праздниках сотрудники ведомства будут следить, чтобы не допустить появления открытого огня в особо опасных местах. В этих местах будут проводить рейды. 

Ранее мы писали, что 10 человек вывели из горящей квартиры в Лужском районе.

Фото: Piter.tv
 

Теги: противопожарный режим
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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