В течение недели в Петербурге введут противопожарный режим

На период особого режима ограничат посещение лесов, запретят разжигание костров в лесополосах.

В течение недели в Петербурге введут особый противопожарный режим. Об этом рассказал начальник Главного управления МЧС России по Петербургу Алексей Аникин.

По словам Аникина, он нужен, чтобы обезопасить жителей от возгорания травы и кустарников. На период особого режима ограничат посещение лесов, запретят разжигание костров в лесополосах.

На майских праздниках сотрудники ведомства будут следить, чтобы не допустить появления открытого огня в особо опасных местах. В этих местах будут проводить рейды.

Ранее мы писали, что 10 человек вывели из горящей квартиры в Лужском районе.

Фото: Piter.tv

