В свежем ролике метроидвании The Last Faith показали битву с жуткими боссами

Портал IGN опубликовал в социальных сетях геймплейный ролик, в котором показана битва главного героя с двумя боссами из будущей компьютерной игрыThe Last Faith, вдохновлённой по стилю такими проектами Blasphemous и Blasphemous 2. The Last Faith сочетает в себе не только жанр метроидвании, а также хардкорного soulslike. Речь идет о нелинейном исследовании локаций, сражениях с противниками, которые потребуют от персонажа идеальной точности и умений. В оружейном арсенале героя будет холодное и огнестрельное оружие, магические способности. Создатели обещают пользователям больше количество кровавых добивающих приёмов.

Официальная премьераThe Last Faith запланирована на октябрь 2023 года. Игра выйдет в свет на персональных компьютерах, а также консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Дополнительно разработчики пообещали огласить игрокам дату проведения бета-теста. Это событие состоится 23 августа во время проведения Future Games Show.

Фото и видео: YouTube / IGN