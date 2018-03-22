В свет вышел новый долгожданный трейлер "Дэдпул - 2"

Студия "20th Century Fox" решила представить новый полноценный трейлер сиквела "Дэдпула - 2" почти за 2 месяца до премьеры.

Киностудия "20th Century Fox" опубликовала новый полный трейлер фильма "Дэдпул - 2". "Дэдпул - 2" - американский фильм о супергерое, основанном на комиксах Роба Лайфелда и Фабина Нициезе издательства Marvel Comics. Является сиквелом картины, вышедшей в 2016 году и одиннадцатым фильмом из киносерии «Люди Икс».

Сюжет фильма

Выжив после смертоносной атаки быков, изувеченный шеф-повар кафетерия пытается исполнить свою заветную мечту - стать самым крутым барменом и заодно вернуть свои вкусовые ощущения. Для этого Уэйду придется сразиться с ниндзями, якудзой и стаей агрессивных собак. Пока он объедет весь мир главный герой себе вкусовые ощущения и поймет важность семьи и дружбы. Ну и как бонус заработает желанную надпись на кружке "Лучший любовник в мире".

Над фильмом работали

Режиссер фильма - Дэвид Литч. Авторы сценария Ретт Риз, Пол Верник, Райан Рейнольдс и Дрю Годдард.

В ролях: Морена Баккарин, Джош Бролин, Райан Рейнольдс, Сиори Куцуна, ТиДжей Миллер, Брианна Хилдебранд, Зази Битц, Терри Крюс, Эдди Марсан, Джек Кеси.

Премьера

Мировая премьера фильма заплани рована на 16 мая 2018 года, в России фильм в прокат выйдет 17 мая. Фильм "Дэдпул - 2" входит в топ-10 самых ожидаемых фильмов 2018 года.

Видео: 20th Century Fox