Петербургские суды перестанут пускать слушателей с 28 октября

Со среды, 28 октября, суды Петербурга переходят на особый режим работы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.
Участники судопроизводства будут допускаться в здания суда, залы и кабинеты только в средствах индивидуальной защиты, а также соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Вход слушателей в здание суда запрещен, так же, как и личный прием граждан. Все документы необходимо подавать только в электронном виде.
Отмечается, что в судах проводится дезинфекция.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд оштрафовал главу охраны труда "Мостотреста" в Петербурге.
Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга
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