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Петербургские суды перестанут пускать слушателей с 28 октября
Сегодня, 11:35
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nadezhda_sib

Петербургские суды перестанут пускать слушателей с 28 октября

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Суды вынуждены ввести ограничительные меры.

Со среды, 28 октября, суды Петербурга переходят на особый режим работы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Участники судопроизводства будут допускаться в здания суда, залы и кабинеты только в средствах индивидуальной защиты, а также соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Вход слушателей в здание суда запрещен, так же, как и личный прием граждан. Все документы необходимо подавать только в электронном виде.

Отмечается, что в судах проводится дезинфекция. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд оштрафовал главу охраны труда "Мостотреста" в Петербурге. 

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: заседание, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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