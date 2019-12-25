В суде Петербурга рассмотрят дело о хищении у банка 145 млн рублей

Мошенники заключили с банком 17 кредитных договоров.

В прокуратуре Петербурга утвердили обвинительное заключение в отношении двоих местных жителей. Как рассказали в пресс-службе ведомства, мужчины обвиняются в крупном мошенничестве, совершенном по предварительному сговору.

Следствие полагает, что обвиняемые с апреля 2012 года по ноябрь 2014 заключили 17 кредитных договоров с коммерческим банком от имени подконтрольной организации. Сами злоумышленники не собирались выполнять взятые обязательства и просто похитили 145 млн рублей. Беспрепятственно получить кредит мошенникам помог тот факт, что один из подельников был акционером пострадавшего банка на момент совершения преступления.

Дело рассмотрят в Смольнинском районном суде.

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Фото: Piter.TV