Обвиняемый в мошенничестве более 13 часов выступал с последним словом

Следствие полагает, что своими действиями мужчина причин ущерб в 300 млн рублей.

Подсудимый 13 часов 10 минут выступал с последним словом на заседании в Куйбышевском районном суде. Мужчина стал рекордсменом во второй раз, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Гражданское дело Евгения Парамонова стало самым объемным за последние 10 лет. Мужчина обвиняется в 56 эпизодах мошенничества с НДС на общую сумму более 300 млн рублей. На протяжении 13 часов мужчина рассказывал о том, что он не виноват. Приговор вынесут 28-го декабря.

Стоит отметить, что в ноябре 2019-го года Парамонову удалось добиться 30 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда. Он был недоволен тем, что в СИЗО нарушались его права: прогулки длились менее часа, во дворе не было скамеек, а звук газонокосилки мешал. В итоге мужчина получил 30 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV