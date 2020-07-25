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Обвиняемый в мошенничестве более 13 часов выступал с последним словом
Сегодня, 10:04
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Обвиняемый в мошенничестве более 13 часов выступал с последним словом

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Следствие полагает, что своими действиями мужчина причин ущерб в 300 млн рублей.

Подсудимый 13 часов 10 минут выступал с последним словом на заседании в Куйбышевском районном суде. Мужчина стал рекордсменом во второй раз, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Гражданское дело Евгения Парамонова стало самым объемным за последние 10 лет. Мужчина обвиняется в 56 эпизодах мошенничества  с НДС на общую сумму более 300 млн рублей. На протяжении 13 часов мужчина рассказывал о том, что он не виноват. Приговор вынесут 28-го декабря. 

Стоит отметить, что в ноябре 2019-го года Парамонову удалось добиться 30 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда. Он был недоволен тем, что в СИЗО нарушались его права: прогулки длились менее часа, во дворе не было скамеек, а звук газонокосилки мешал. В итоге мужчина получил 30 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: мошенничество, последнее слово, суд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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