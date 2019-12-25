В суд поступило дело бывшего топ-менеджера "дочки" IKEA, задержанного в Петербурге

Мужчина решил извлечь личную выгоду из конфликта двух компаний.

Дзержинский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, возбужденное в отношении Сергея Голубева. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города 30 апреля.

Голубев работал руководителем регионального проекта в одном из отделов ООО "Ингка Сентерс Рус Проперти Б" с ноября 2018 года по осень 2019 года. Как считает обвинение, мужчина был в курсе о коммерческом споре между своей компанией и ООО "ЭТУ": организации не могли договориться о стоимости выполненных работ по договору стройподряда, заключенному между "ЭТУ" и ООО "ИКЕА МОС" на 369 млн рублей. Голубев решил извлечь выгоду из конфликта, поэтому вопреки интересам организаций предложил "ЭТУ" подписать документы о надлежащем выполнении работ по упомянутому договору. За свои услуги мужчина попросил 22 миллиона рублей. В августе прошлого года Голубев встретился с представителем компании в ресторане, получил от него 2 миллиона рублей и муляж 12 млн рублей, взамен представитель получил четыре подписанных информационных письма от "ЭТУ" руководству ООО "ИКЕА". В бумагах сообщалось о выполнении работ по договору стройподряда, не предусмотренного предметом договора, совершенных с целью создания видимости своевременного уведомления заказчика. Тем самым, согласно документам, компания имела право взыскать 369 миллиона рублей по договору с ООО "Ингка".

После передачи писем Голубева задержали. К производству уголовное дело еще не приняли.

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Фото: Piter.TV