В субботу во дворе "Никольских рядов" испекут самые большие в России брецели

В 17:00 начнется чаепитие, на котором каждый желающий сможет попробовать кусочек выпечки.

В эту субботу, 30 января, во дворе "Никольских рядов" испекут три огромных брецеля. Вес каждого составит около 6 кг. Организаторы отмечают, что на сегодняшний день рекордные по размеру брецели в России не зарегистрированы.

Баварский крендель хотят сделать размером 80 на 60 см. Похожий рекорд был установлен в 2017-м году в Тамбове. Тогда испекли самый большой крендель в России размером 71 на 57,5 см и весом 5 кг. Однако брецель отличается от кренделя тем, что имеет солоноватый вкус и корочку, которая посыпана крупной солью.

Увидеть и попробовать гигантский брецель смогут все желающие. Чаепитие начнется в 17:00 на территории маркета.

Фото: Instagram / @nikolskiye