В субботу в Петербурге пройдет XXV Фестиваль мороженого

Фестиваль будет проходить на площади Островского.

Уже завтра с 11 до 21 на площади Островского пройдет юбилейный XXV Фестиваль мороженого. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Фестиваль проводят в рамках празднования Дня города. Участникам и гостям предложат попробовать более 150 видов мороженого от ведущих производителей, а также весело и с пользой провести время. На фестиваль приедут производители из Москвы, Краснодарского края, Вологодской, Пензенской, Тульской, Московской и Ярославской областей.

Ежегодно праздник посещают более 45 тысяч человек, которые съедают около 35 тонн мороженого.

Кроме десерта подготовили насыщенную развлекательную программу, в том числе для юных посетителей. Отмечается, что на официальной церемонии открытия Фестиваля мороженого пройдет вручение сертификата на тысячу порций мороженого для социальных учреждений города.

Церемония открытия пройдет в час дня на главной сцене.

Фото: Pexels