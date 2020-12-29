В первую субботу 2021 года в Петербурге будет идти мокрый снег

Температура воздуха будет колебаться от -1 до +1.

Синоптики рассказали о погоде в Петербурге в первую субботу 2021 года. 2 января в городе на Неве будет преимущественно облачно, пройдет мокрый снег, ночью и утром сильный. Об этом заявили специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Порывы северо-восточного, восточного ветра ночью могут достигать 5-10 м/с. Днем направление сменится на юго-восточное и южное, и скорость стихнет до 3-8 м/с. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +1 градусов. На дорогах возможна гололедица и налипание мокрого снега. Атмосферное давление в течение суток будет понижаться.

Ранее мы писали, что в 2020 году было установлено несколько погодных рекордов.

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