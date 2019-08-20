Этот год запомнится синоптикам не только потеплением. Декабрь в Сибири выдался одним из самых холодных в истории.

Специалисты сервиса "Яндекс. Погода" подвели итоги уходящего года. Об этом сообщили "Вести.Ru".

По данным метеокомпании, в 2020 году было установлено несколько погодных рекордов. Зима 2019-2020 года стала самой теплой за всю историю наблюдений в России. Например, в Москве средняя температура воздуха зимой впервые превысила 0 градусов.

Аномальное тепло также наблюдалось этим летом на Урале и в Сибири. Например, столбики термометров в Екатеринбурге в середине июля поднимались до +39 градусов. Рекордное тепло наблюдалось в октябре в Москве, Можайске, Смоленске, Воронеже, Твери, Туле, Владимире и других городах России. В Петербурге настолько аномально теплой погода в октябре была 100 лет назад.

При этом 2020 год запомнится не только потеплением. Декабрь в Сибири выдался одним из самых холодных в истории. В некоторых городах температура воздуха опустилась ниже -40 градусов.

Ранее мы писали, что в Петербурге 31 декабря будет тепло и сыро.

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