В Петербурге 31 декабря будет тепло и сыро

Температура воздуха составит +1…+3 градуса.

В четверг, 31 декабря, северо-запад России останется в теплом секторе обширного циклонического вихря. Он сохранит в Петербурге облачную погоду, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. Возможны гололедные явления. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха сегодня составит +1…+3 градуса. Ветер подует с юго-востока со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт. ст., что немного ниже нормы. В полночь в Северной столице будет облачно, без существенных осадков и около нуля градусов.

Ранее мы писали, что на Новый год в Елагин парк петербуржцы смогут попасть бесплатно.

Фото: pixabay.com