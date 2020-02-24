Зарубежные метеорологи назвали причину аномально теплой зимы

На погоду во многих странах повлияла необычная ситуация в Арктике.

Метеорологи из Weather Underground и Weather Tiger LLC назвали причины аномально теплой зимы в России, а также в Европе и США. По словам специалистов, влияние на погоду оказала необычная ситуация в Арктике. Об этом пишет Bloomberg.

Эксперты рассказали о крайне устойчивой области низкого давления в районе Северного полюса. Обычно ветра перемещают холодный воздух на юг, однако сейчас они оказались заперты в одном месте, циркулируя на самом севере Земли.

Из-за этого температура воздуха в США оказалась на три градуса выше средней нормы. Если текущее положение дел сохранится до конца месяца, то эта зима в Америке станет самой теплой за 141 год. Аналогичная ситуация наблюдается на большей части России, в Северной Европе и восточной Канаде.

Ранее мы писали, что сильный ветер продолжит бушевать в Петербурге в понедельник.