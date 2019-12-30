Выходные в Петербурге начнутся с мокрого снега

Температура воздуха поднимется до + 2 градусов тепла.

Синоптики сообщают, что в субботу, 25 января, Петербург ожидает мокрый снег.

Температура воздуха в этот день не будет подниматься выше + 2 градусов, но и не опустится ниже нуля. Жителей и гостей города ожидает умеренный северо-западный ветер, который может усилиться к вечеру.

На дорогах стоит опасаться гололедицы. Атмосферное давление в течении дня составит 746 миллиметров ртутного столба.

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