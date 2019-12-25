В субботу в Петербурге будет ясно и без осадков

Температура воздуха прогреется до +5…+7 градусов.

В субботу, 24 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Об этом свидетельствуют данные специалистов ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Температура воздуха в ночное время составит +2…+4 градусов, в пригородах местами опустится до -1 градуса. Днем столбики термометров в городе на Неве покажут +5…+7 градусов.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 2-3 м/с. Атмосферное давление будет повышаться и составит 753 мм рт. ст.

Ранее мы писали, что уровень загрязнения атмосферы в Петербурге в сентябре был повышенным.

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