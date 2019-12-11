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Уровень загрязнения атмосферы в Петербурге в сентябре был повышенным
Сегодня, 8:19
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nastya960

Уровень загрязнения атмосферы в Петербурге в сентябре был повышенным

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Больше всего в воздухе было пыли, сажи, золы, сульфатов, дыма, нитратов, также обнаружили фенол и аммиак.

Специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС" рассказали о результатах наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в Петербурге. Наблюдения проводились на стационарных постах, находящихся в разных районах города. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В сентябре уровень загрязнения атмосферы в целом по Петербургу был повышен: стандартный индекс — 3,5, наибольшая повторяемость — 3,8%.

Больше всего в воздухе было пыли, сажи, золы, сульфатов, дыма, нитратов, также обнаружили фенол и аммиак.

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Фото: Piter.tv

Теги: воздух
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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