Уровень загрязнения атмосферы в Петербурге в сентябре был повышенным

Больше всего в воздухе было пыли, сажи, золы, сульфатов, дыма, нитратов, также обнаружили фенол и аммиак.

Специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС" рассказали о результатах наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в Петербурге. Наблюдения проводились на стационарных постах, находящихся в разных районах города. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В сентябре уровень загрязнения атмосферы в целом по Петербургу был повышен: стандартный индекс — 3,5, наибольшая повторяемость — 3,8%.

Больше всего в воздухе было пыли, сажи, золы, сульфатов, дыма, нитратов, также обнаружили фенол и аммиак.

Мокрый снег и сильный ветер придут в Ленобласть 23 октября.

Фото: Piter.tv