Мокрый снег и сильный ветер придут в Ленобласть 23 октября

Днем температура воздуха прогреется до +12 градусов.

В пятницу, 23 октября, небо в Ленобласти затянет плотная пелена облаков. В течение всего дня будут идти дожди вместе с мокрым снегом. Об этом свидетельствуют данные специалистов ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В ночное время воздух в 47-м регионе прогреется до +4…+9 градусов. Днем столбики термометров покажут +7…+12 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 6-11 м/с. В прибрежных районах порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится.

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