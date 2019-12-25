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Мокрый снег и сильный ветер придут в Ленобласть 23 октября
Сегодня, 14:55
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Alena_Zinovieva

Мокрый снег и сильный ветер придут в Ленобласть 23 октября

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Днем температура воздуха прогреется до +12 градусов.

В пятницу, 23 октября, небо в Ленобласти затянет плотная пелена облаков. В течение всего дня будут идти дожди вместе с мокрым снегом. Об этом свидетельствуют данные специалистов ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В ночное время воздух в 47-м регионе прогреется до +4…+9 градусов. Днем столбики термометров покажут +7…+12 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 6-11 м/с. В прибрежных районах порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ранее мы публиковали прогноз погоды на 23 октября для Петербурга.

Фото: pixabay.com

Теги: ленобласть, прогноз погоды, сильный ветер
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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