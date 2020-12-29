  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В субботу в Ленобласти температура упадет до -21
Сегодня, 18:23
125
smirenny

В субботу в Ленобласти температура упадет до -21

0 0

На дорогах ожидается гололедица.

В субботу, 9 января, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода, рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Местами пройдет небольшой снег. Ветер будет северо-восточный, восточный слабый. На западе температура воздуха в течение суток может понизиться до -15 градусов, на востоке – до -15, а ночью и утром местами упадет до -21 градуса. В целом столбики термометра покажут от -7 до -16 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало. 

Специалисты предупреждают жителей области о гололедице на дорогах и просят быть осторожными. 

Ранее мы писали, что на выходных в Петербурге похолодает до -12 градусов.

Фото: Piter.TV

Теги: погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии