В субботу в Ленобласти температура упадет до -21

На дорогах ожидается гололедица.

В субботу, 9 января, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода, рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Местами пройдет небольшой снег. Ветер будет северо-восточный, восточный слабый. На западе температура воздуха в течение суток может понизиться до -15 градусов, на востоке – до -15, а ночью и утром местами упадет до -21 градуса. В целом столбики термометра покажут от -7 до -16 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало.

Специалисты предупреждают жителей области о гололедице на дорогах и просят быть осторожными.

Ранее мы писали, что на выходных в Петербурге похолодает до -12 градусов.

Фото: Piter.TV