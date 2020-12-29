На выходных в Петербурге похолодает до -12 градусов

Существенных осадков не ожидается.

В субботу, 9 января, в Петербурге температура в течение суток опустится до -10 градусов, местами – до -12 градусов. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ветер ожидается северо-восточный, восточный. На дорогах местами гололедица. Специалисты просят жителей города быть внимательными и осторожными.

В воскресенье, 10 января, температура воздуха в течение суток может опуститься до -13 градусов, ночью и утром местами до -16 градусов, днем до -11. На дорогах также местами гололедица.

Ранее мы писали, что антициклон 8 января принесет в Петербург легкие морозы.

Фото: Piter.TV