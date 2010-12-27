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В субботу в Ленинградской области ожидается усиление ветра
Сегодня, 16:45
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nastya960
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В субботу в Ленинградской области ожидается усиление ветра

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Порывы могут достигать 18 м/с.

Порывистый ветер и высокую пожароопасность прогнозируют синоптики для Ленинградской области на субботу. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

В субботу, 11 августа, на территории 47 региона местами ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Также леса, находящиеся около Луги, запрещены для посещения, так как там прогнозируется 4-й класс пожароопасности. Спасательные службы просят не разбрасывать непотушенные спички, окурки, не оставлять непотушенные костры, горючие материалы, стекло и прочий мусор.

Также режим чрезвычайной ситуации объявлен в Кингисеппском районе.

Фото: pixaba.com

Теги: ленобласть , усиление ветра
Категории: Лента новостей

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