В субботу в Ленинградской области ожидается усиление ветра

Порывы могут достигать 18 м/с.

Порывистый ветер и высокую пожароопасность прогнозируют синоптики для Ленинградской области на субботу. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

В субботу, 11 августа, на территории 47 региона местами ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Также леса, находящиеся около Луги, запрещены для посещения, так как там прогнозируется 4-й класс пожароопасности. Спасательные службы просят не разбрасывать непотушенные спички, окурки, не оставлять непотушенные костры, горючие материалы, стекло и прочий мусор.

Также режим чрезвычайной ситуации объявлен в Кингисеппском районе.

Фото: pixaba.com