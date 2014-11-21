В субботу столбики термометров покажут в Петербурге +12 градусов

В городе будет бушевать северо-восточный ветер. Его порывы составят 4-9 м/с.

Сегодня, 23 апреля, в Северную столицу нагрянет северо-восточная периферия циклона, из-за чего в городе немного похолодает. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Небо затянет облаками, усилятся порывы ветра до 4-9 м/с. Столбики термометров покажут +10...+12 градусов. Атмосферное давление составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

По прогнозам синоптика, в день Пасхи, 24 апреля, погода ухудшится. Уже к обеду в Петербурге начнется дождь.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти 23 апреля местами потеплеет до +16 градусов.

Фото: Pexels