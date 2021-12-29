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В субботу петербуржцев приглашают отправиться на поезде в фототур к Деду Морозу в Карелию
Сегодня, 15:05
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В субботу петербуржцев приглашают отправиться на поезде в фототур к Деду Морозу в Карелию

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В поезде Деда Мороза пассажиры доедут до станции Яниссилта. Во время пути они смогут сделать фотографии внутри передвижной резиденции главного зимнего волшебника. 

В субботу, 8 января, из Петербурга отправится туристический поезд №930/929 "Фототур в Карелию к поезду Деда Мороза". В 17:43 состав поедет в Карелию, где на станции Рускеала пассажиры пересядут в сказочный новогодний "Поезд Деда Мороза".

Как рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги, в поезде Деда Мороза пассажиры доедут до станции Яниссилта. Во время пути они смогут сделать фотографии внутри передвижной резиденции главного зимнего волшебника. 

В Петербург пассажиры вернутся в воскресенье, 9 января, в 16:48. Добавим, что в железнодорожных кассах можно оформить билеты или на официальном сайте ОАО "РЖД". Также с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам". 

Ранее с Финляндского вокзала отправился первый "Хогвартс-экспресс". Необычный поезд будет курсировать только до 7 января.

Фото: pexels
 

Теги: карелия, поезд деда мороза, фототур
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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