В субботу петербуржцев приглашают отправиться на поезде в фототур к Деду Морозу в Карелию

В поезде Деда Мороза пассажиры доедут до станции Яниссилта. Во время пути они смогут сделать фотографии внутри передвижной резиденции главного зимнего волшебника.

В субботу, 8 января, из Петербурга отправится туристический поезд №930/929 "Фототур в Карелию к поезду Деда Мороза". В 17:43 состав поедет в Карелию, где на станции Рускеала пассажиры пересядут в сказочный новогодний "Поезд Деда Мороза".

Как рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги, в поезде Деда Мороза пассажиры доедут до станции Яниссилта. Во время пути они смогут сделать фотографии внутри передвижной резиденции главного зимнего волшебника.

В Петербург пассажиры вернутся в воскресенье, 9 января, в 16:48. Добавим, что в железнодорожных кассах можно оформить билеты или на официальном сайте ОАО "РЖД". Также с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".

Ранее с Финляндского вокзала отправился первый "Хогвартс-экспресс". Необычный поезд будет курсировать только до 7 января.

Фото: pexels

