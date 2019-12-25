Петербург оказался в зоне теплого фронта 20 февраля

Небо закроет плотная пелена облаков, местами пройдет снег.

В субботу, 20 февраля, метеорологические условия в Петербурге будет формировать теплый атмосферный фронт. Он закроет небо плотной пеленой облаков, местами пройдет снег. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха сегодня в городе составит -5…-7 градусов, в Ленобласти -4…-9, на востоке местами до -13 градусов. Ветер подует с юго-востока со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее синоптик рассказал, когда в Петербурге отступят морозы.

Фото: pixabay.com