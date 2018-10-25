Премьера мультфильма в России состоится 21 февраля 2019 года.

В четверг, 25 октября, в сети появился новый трейлер мультфильма "Как приручить дракона-3: Скрытый мир". Видеоролик опубликован на ютьюб-канале DreamWorksTV.

По сюжету викинги сражаются с людьми, котоые хотят заточить драконов в клетку. Центральной линией в повествовании посвящена любовным ухаживаниям Беззозубика.

Режиссер-сценарист фильма Дин ДеБлуа, ему помогал писатель Крис Сандерс. Все части мультфильма основаны на романах детской писательницы Крессиды Коуэлл.

Премьера "Как приручить дракона: Скрытый мир" состоится 21 февраля 2019 года.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер фильма "Главный кандидат" с Хью Джекманом

Видео:DreamWorksTV, фото:кинопоиск