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В сети появился новый трейлер мультфильма "Как приручить дракона-3"

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Премьера мультфильма в России состоится 21 февраля 2019 года.

В четверг, 25 октября, в сети появился новый трейлер мультфильма "Как приручить дракона-3: Скрытый мир". Видеоролик опубликован на ютьюб-канале DreamWorksTV.

По сюжету викинги сражаются с людьми, котоые хотят  заточить драконов в клетку. Центральной линией в повествовании  посвящена любовным ухаживаниям Беззозубика.

Режиссер-сценарист фильма Дин ДеБлуа, ему помогал писатель Крис Сандерс. Все части мультфильма основаны на романах детской писательницы Крессиды Коуэлл.

Премьера "Как приручить дракона: Скрытый мир" состоится 21 февраля 2019 года.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер фильма "Главный кандидат" с Хью Джекманом

Видео:DreamWorksTV, фото:кинопоиск

Теги: дисней , как приручить дракона 3 , мультфильм
Категории: Лента новостей Культура Кино

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