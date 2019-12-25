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В среду воздух в Петербурге прогреется до плюс 18 градусов
Сегодня, 7:48
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nadezhda_sib

В среду воздух в Петербурге прогреется до плюс 18 градусов

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Осадков не ожидается.

В среду, 12 августа, в Петербурге будет облачная с прояснениями погода, без существенных осадков.

По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", порывы северного и северо-восточного ветра будут умеренными. Днем воздух прогреется до +16...+18 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться. 

Сегодня, 12 августа, синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей продолжит определяться холодной, тыловой частью циклона, центр которого расположится над Средней Волгой.

пояснил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook. 

Тем временем в Ленобласти могут пройти небольшие дожди. 

К пятнице ожидается потепление до +21 градуса.

Фото: Piter.TV 

 

Теги: погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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