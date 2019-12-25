В среду в Петербурге похолодает, и пройдут дожди

Температура воздуха в этот день прогреется до +18…+20 градусов.

В среду, 8 июля, в Петербурге ожидается ясная погода, однако местами пройдут кратковременные дожди. Такой прогноз дали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Температура воздуха ночью поднимется до +13…+15 градусов. Днем потеплеет до +18…+20 градусов. Ветер будет дуть с юга, юго-запада со скоростью 2-4 м/с. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 753 мм рт. ст.

Ранее главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на июль.

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