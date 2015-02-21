В среду в Петербурге ожидается плюсовая температура и мокрый снег

Будьте осторожны: на дорогах образуется гололедица.

Жителей и гостей Петербурга ждет резкий переход с "минусовой" температуры на "плюсовую". Температура воздуха ночью будет -9...-11 градусов, а уже днем поднимется до +1...-1 градуса. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В среду ожидается облачная погода с осадками, в том числе с мокрым снегом. Во второй половине дня местами будет гололед. На дорогах прогнозируется сложная обстановка. Порывы южного и юго-западного ветра составят 7-12 м/с.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жилищные службы готовятся бороться с сосульками в Петербурге из-за предстоящего потепления.

Фото: Piter.TV