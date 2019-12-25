В среду в Петербурге будет +4 градуса и дождь

Ночью и утром на дорогах возможна гололедица.

В среду, 11 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня возможны небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью температура воздуха в городе на Неве опустится до 0…-2 градусов. Днем столбики термометров покажут +2…+4 градусов. Ночью и утром на дорогах возможна гололедица.

Ветер будет дуть с южного направления со скоростью 1-2 м/с. Атмосферное давление ночью будет меняться мало, днем будет слабо понижаться.

Ранее мы писали, что синоптики прогнозируют Петербургу вторую бесснежную зиму подряд.

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