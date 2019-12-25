В среду погода порадует петербуржцев солнцем

Температура воздуха поднимется до 0…+2 градусов.

В среду, 25 ноября, на синоптическую ситуацию в Петербурге окажет влияние небольшой, промежуточный гребень антициклона. Его стараниями в городе при облачной с прояснениями погоде выглянет солнце. Осадков в этот день не ожидается. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха в городе поднимется до 0…+2 градусов. В Ленобласти столбики термометров покажут -2…+3 градусов. Ветер будет дуть северо-западный, с переходом на юго-восточный. Его порывы достигнут 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее мы писали, что в ближайшие часы в Ленобласти ожидается туман.

Фото: Instagram / aleledov