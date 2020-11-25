В ближайшие часы в Ленобласти ожидается туман

Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Согласно данным "Северо-Западное УГМС", в ближайшие часы на территории Ленинградской области ожидается туман.

В связи со сложившейся метеорологической обстановкой МЧС предупреждает, что повышается вероятность ДТП, в том числе крупных и с участием детей; повышается вероятность возникновения происшествий на акваториях Ленобласти; повышается вероятность происшествий и аварий на железнодорожном транспорте на территории Ленинградской области.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходам стоит быть внимательнее при выходе на улицу.

Видео: Piter.tv