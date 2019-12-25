В среду утренний Петербург сковали пробки в 4 балла

Самая сложная обстановка ожидает водителей на Софийской улице –– от Ижорского шоссе до Автозаводской улицы.

В Северной столице в среду, 23 декабря, на дорогах города зафиксировали пробки в 4 балла. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.карты.

Самая сложная обстановка ожидает водителей на Софийской улице –– от Ижорского шоссе до Автозаводской улицы.

Также пробка наблюдается на Московском шоссе. Она берет свое начало от съезда с Колпинского шоссе и заканчивается у 3-го Бадаевского проезда. Также затор зафиксирован у метро Купчино и заканчивается на пересечении улицы Типанова.

Также пробка протяженностью в 1,5 км зафиксирована от съезда на улицу Емельянова и до улицы Кондратенко.

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Фото: скрин