В центре Петербурга спальные районы засыпают реагентами

В работе участвуют погрузчики, мусоровозы, щеточное оборудование и подметательно-уборочные машины.

В Северной столице началась уборка улиц от наледи и снега. Об этом информирует интерактивная карта на сайте комитета по благоустройству.

Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, уборка ведется в Невском районе, на улице Восстания, Сенной площади, Выборгской и Воскресенской набережных.

На улицы Северной столицы вышли огрузчики, мусоровозы, щеточное оборудование, подметательно-уборочные машины и поливомойки.

Ранее мы сообщали о том, что на Петербург надвигается циклон с Атлантики "Грета".

Фото: скрин