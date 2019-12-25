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В центре Петербурга спальные районы засыпают реагентами
Сегодня, 8:55
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В центре Петербурга спальные районы засыпают реагентами

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В работе участвуют погрузчики, мусоровозы, щеточное оборудование и подметательно-уборочные машины.

В Северной столице началась уборка улиц от наледи и снега. Об этом информирует интерактивная карта на сайте комитета по благоустройству. 

Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, уборка ведется в Невском районе, на улице Восстания, Сенной площади, Выборгской и Воскресенской набережных.

На улицы Северной столицы вышли огрузчики, мусоровозы, щеточное оборудование, подметательно-уборочные машины и поливомойки.

Ранее мы сообщали о том, что на Петербург надвигается циклон с Атлантики "Грета".

Фото: скрин

Теги: реагенты, уборка улиц, центр петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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