На Петербург надвигается циклон с Атлантики "Грета"

Он принесет с собой мокрый снег и плюсовую температуру.

В среду, 23 декабря, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться атмосферным фронтом, связанным с атлантическим циклоном "Грета". Он станет причиной облачной погоды, местами пройдет мокрый снег, образуется гололедица. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Столбики термометров сегодня в городе покажут -1…+1 градус, в Ленобласти ожидается -3…+2. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее синоптик предупредил петербуржцев о снегопадах и похолодании.

Фото: Instagram / natapkina