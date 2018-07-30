В ночь на среду в Петербурге ударят 18-градусные морозы

На дорогах возможна гололедица, пройдет небольшой снег.

В среду, 17 февраля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег, возможно образование гололедицы. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В ночь на 17 февраля температура воздуха в Северной столице опустится до -16…-18 градусов. Днем столбики термометров покажут -13…-15 градусов. Скорость северного, северо-восточного ветра будет достигать 3-8 м/с. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее мы писали, что стая белых лебедей пролетела над заснеженным Петербургом.

Фото: pixabay.com